22 октября, 15:09

Происшествия

Восемь автомобилей столкнулись в центре Петербурга

Видео: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В центре Санкт-Петербурга столкнулись восемь автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы около 14:05. По предварительным данным, в результате столкновения пострадала пассажирка одной из машин.

"Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

Ранее шесть человек пострадали в результате ДТП на Горьковском шоссе в Казани. Водитель за рулем автомобиля Lada Priora двигался по шоссе и, нарушив правила, столкнулся с машиной Toyota Camry. Все пострадавшие были госпитализированы.

До этого автобус и автомобиль столкнулись на севере Москвы. Водитель легкового авто не уступил дорогу общественному транспорту.

