Три человека госпитализированы после столкновения двух автобусов в Петербурге

Фото: телеграм-канал "78 | НОВОСТИ"

Три пассажира попали в больницу после столкновения двух автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Авария произошла утром 19 октября на улице Савушкина, возле дома 128, рядом с остановкой общественного транспорта. В настоящее время правоохранителями выясняются все детали инцидента.

Ранее восемь человек были госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Питкярантском районе Карелии. ДТП произошло в 12:40 на 328-м километре федеральной трассы А-121.

До этого большегруз Shacman столкнулся с 11 автомобилями в Уфе. Инцидент произошел на пересечении улицы Новоженово и Уфимского шоссе. Предварительно, во время движения у фуры отказали тормоза.