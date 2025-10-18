Три человека погибли при столкновении шести автомобилей в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Три человека погибли, еще двое детей пострадали при столкновении шести автомобилей в Серпухове, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Московской области.

По данным МВД, массовое ДТП произошло 18 октября примерно в 16:00 на 99-м км трассы М-2 "Крым". По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в МВД.

