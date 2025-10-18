Форма поиска по сайту

18 октября, 17:06

Происшествия

Три человека погибли при столкновении шести автомобилей в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Три человека погибли, еще двое детей пострадали при столкновении шести автомобилей в Серпухове, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Московской области.

По данным МВД, массовое ДТП произошло 18 октября примерно в 16:00 на 99-м км трассы М-2 "Крым". По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Питкярантском районе Карелии. ДТП произошло в 12:40 на 328-м километре федеральной трассы А-121.

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

