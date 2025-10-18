Форма поиска по сайту

18 октября, 13:16

Происшествия

Число жертв ДТП с участием 12 машин в Уфе увеличилось до трех

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Число погибших в аварии с участием 12 автомобилей в Башкирии увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, скончался один из пострадавших.

ДТП произошло утром 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе. По данным главного госинспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова, большегруз Shacman столкнулся с 11 машинами из-за отказа тормозов.

В результате аварии два человека, которые находились в одной из машин, погибли на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал водителя грузовика. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

