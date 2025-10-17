Суд в Уфе арестовал водителя грузовика после ДТП с 12 машинами

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"

Октябрьский районный суд Уфы арестовал водителя грузовика, который столкнулся с 12 автомобилями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как уточняется, мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он взят под стражу до 15 декабря.

ДТП произошло утром 15 октября на пересечении улицы Новоженово и Уфимского шоссе. У водителя грузовика отказала тормозная система. В результате аварии погибли два человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК назначили необходимые экспертизы.

