Три человека погибли в результате ДТП в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области"

Три человека погибли, в том числе ребенок, в ДТП в Шимском округе Новгородской области. Еще семь автомобилей оказались повреждены, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным Госавтоинспекции области, около 16:00 по московскому времени на 43-м километре дороги Новгород – Псков водитель машины Hyundai Sonata, выполняя маневр опережения, столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato.

В результате ДТП водитель Kia Cerato и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте происшествия.

"Кроме того, по предварительной информации, в дорожном происшествии пострадали еще пять автомашин", – уточнила прокуратура.

