Подростки в Мытищах перепрыгивали на коньках через лежащих товарищей

В Мытищах группа подростков легла на лед, а другие с разгона перепрыгивали через них на коньках. В этот раз инцидент обошелся без травм, однако специалисты предупреждают, что лезвия коньков очень остры и одно неловкое движение может привести к серьезным последствиям.

Еще один инцидент произошел в Нальчике, где мужчина, управлявший тюбингом, спас маленькую девочку, неожиданно оказавшуюся на пути спуска. Он успел подхватить ребенка прямо на лету, и, по словам очевидцев, девочка даже не успела испугаться.

