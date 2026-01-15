Новости мира: мощные снегопады обрушились на юго-запад Турции

На юго-запад Турции обрушились мощные снегопады. В некоторых городах высота снежного покрова превышает человеческий рост. Местные жители вынуждены самостоятельно расчищать лопатами выходы из домов, откапывать машины и прокладывать пути до магазинов.

Аномальные снегопады также затронули северные районы Ирака. Из-за метелей люди не рискуют выходить на улицу без необходимости и передвигаются в основном на автомобилях там, где это возможно, хотя зимняя резина в стране не распространена.

