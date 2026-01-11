Форма поиска по сайту

11 января, 23:30

Новости мира: многотысячная акция протеста проходит в Нью-Йорке

Крайний срок оплаты ЖКУ сдвинется на 5 дней в России

ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

ВС РФ освободили село Зеленое в Запорожской области

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

США освободили россиян из захваченного танкера Marinera

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

Россия может ввести безвизовый режим с четырьмя странами Африки

Многотысячная акция протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа проходит в Нью-Йорке. Активисты критикуют действия иммиграционной службы, атаку на Венесуэлу и внешнюю политику властей.

Восемнадцатилетняя туристка из России погибла в Таиланде в результате столкновения катера с рыболовным судном. Еще 23 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Пхукета. Всего на борту находились около 50 туристов, а также два гида и три члена экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияза рубежомвидео

