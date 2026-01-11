Новости мира: многотысячная акция протеста проходит в Нью-Йорке

Многотысячная акция протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа проходит в Нью-Йорке. Активисты критикуют действия иммиграционной службы, атаку на Венесуэлу и внешнюю политику властей.

Восемнадцатилетняя туристка из России погибла в Таиланде в результате столкновения катера с рыболовным судном. Еще 23 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Пхукета. Всего на борту находились около 50 туристов, а также два гида и три члена экипажа.

