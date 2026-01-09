Форма поиска по сайту

09 января, 11:45

Происшествия

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

ВСУ снова обстреляли жилые районы Белгородской области утром 9 января. Удары наносили по инженерной инфраструктуре, в результате сразу 6 муниципальных образований остались без света и отопления, некоторые из них также без воды. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, аварийные бригады в усиленном режиме ведут восстановительные работы. Идет подключение резервных мощностей, которые устанавливали по всей области последние несколько месяцев. Контролирует ситуацию оперативный штаб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоИван Евдокимов

