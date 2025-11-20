20 ноября, 11:15Происшествия
Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку напавшего на собаку терьера
Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку стаффордширского терьера, который напал на другую собаку. Пес был на поводке, а его поступок стал неожиданным даже для кинологов, которые позже осматривали видеозапись нападения.
По словам очевидцев, хозяйка равнодушно смотрела на происходящее и ничего не делала. В попытках разнять собак травмы получила молодая девушка и хозяйка другой собаки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.