20 ноября, 11:15

Происшествия

Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку напавшего на собаку терьера

Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку стаффордширского терьера, который напал на другую собаку. Пес был на поводке, а его поступок стал неожиданным даже для кинологов, которые позже осматривали видеозапись нападения.

По словам очевидцев, хозяйка равнодушно смотрела на происходящее и ничего не делала. В попытках разнять собак травмы получила молодая девушка и хозяйка другой собаки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныепроисшествия

