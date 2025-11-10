Фото: 123RF.com/ondrejprosicky

В Приморском крае тигр украл собаку. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную жительницу.

Инцидент произошел в селе Владимиро-Петровка в Ханкайском районе 9 ноября. Женщина рассказала, что хищник утащил и съел собаку, которая находилась на цепи.

Местная жительница отметила, что тигра замечали в селе не только в воскресенье, но и в понедельник, 10-го числа. В частности, хищника видели возле реки, которая впадает в озеро, а также на полях у сопок. При этом, по ее словам, следы животного были замечены в населенном пункте впервые.

"Он давно гуляет по Ханке. Может, это разные, никто не знает. Летом на Ханке лошадей съел", – добавила женщина.

Ранее прокуратура Приморского края возбудила дело по факту убийства амурского тигра, тело которого было найдено в охотничьих угодьях в районе села Минерального.

Краснокнижный хищник был найден с огнестрельными ранениями. При этом предположения о том, что тигр был конфликтным, признаны несостоятельными, так как животное обнаружили в дикой природе далеко от жилых домов.

