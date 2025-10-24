Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

В акватории Черного моря в Краснодарском крае обнаружили разлив мазута объемом почти 900 тонн. Сейчас сгусток топлива дрейфует в сторону Таманского полуострова и города Темрюк. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уже охарактеризовал происходящее как продолжение экологической катастрофы, когда после крушения танкеров в воду попали тысячи тонн нефтепродуктов. В прибрежных городах начали возводить защитные земляные валы.

В Тверской области провели испытания ходовой части нового поезда "Буревестник". Его пустили на участок между Лихославлем и Дорошихой. С декабря "Буревестник" с современными двухэтажными вагонами начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. На маршруте он будет останавливаться на станциях в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Частный деревянный дом загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.