Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 11:00

Происшествия

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

Несколько автомобилей сгорели в Теплом Стане

Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

Новости регионов: жительница Хабаровска продавала поддельные лекарства

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

"Московский патруль": в столице задержаны трое мужчин за сбыт поддельных долларов

В акватории Черного моря в Краснодарском крае обнаружили разлив мазута объемом почти 900 тонн. Сейчас сгусток топлива дрейфует в сторону Таманского полуострова и города Темрюк. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уже охарактеризовал происходящее как продолжение экологической катастрофы, когда после крушения танкеров в воду попали тысячи тонн нефтепродуктов. В прибрежных городах начали возводить защитные земляные валы.

В Тверской области провели испытания ходовой части нового поезда "Буревестник". Его пустили на участок между Лихославлем и Дорошихой. С декабря "Буревестник" с современными двухэтажными вагонами начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. На маршруте он будет останавливаться на станциях в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Частный деревянный дом загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияэкологияпожаррегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика