Конфликт из-за собаки без намордника привел к драке в доме в Москве

В Москве произошел конфликт между соседями, который привел к драке в подъезде. Семья из трех человек выследила и напала на жильца, который, по их словам, выгуливал собаку без намордника. Для урегулирования инцидента потребовалось вмешательство полиции.

Как отмечают эксперты, поводом для разногласий в многоквартирных домах часто становятся бытовые вопросы: шум, мусор на лестничной клетке, поведение домашних животных или порча имущества. Специалисты советуют сначала пытаться решить проблему мирным путем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.