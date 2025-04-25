Антиправительственные акции протеста прошли в столице Словакии

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Несколько тысяч активистов прошли маршем по улицам Братиславы вечером 24 апреля, скандируя антиправительственные лозунги. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники протестов принесли к воротам президентского дворца символическое письмо, в котором призвали президента страны Петера Пеллегрини не подписывать одобренный парламентом закон о неправительственных организациях (НПО).

Этот проект обязывает организации с доходом выше 35 тысяч евро в год публиковать специальный отчет, в котором будет указываться информация о лицах, внесших на их счета свыше 5 тысяч евро за год. Кроме того, в отчете необходимо указывать подробные данные о членах НПО.

Протестующие считают, что раскрытие подобной информации будет нарушать права людей на личную жизнь, а также станет помехой для привлечения спонсоров.

Ранее жители сел Прошян и Касах в Армении, вышедшие на акции протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте, перекрыли одну из главных трасс страны – Аштаракское шоссе.

Еще одна акция протеста произошла в середине апреля в центре Варшавы. Многотысячный марш, организованный крупнейшей оппозионной партией Польши "Право и справедливость" (PiS), официально был посвящен тысячелетию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов данное мероприятие имело в том числе и политический характер.