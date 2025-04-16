Вучич заявил, что "звуковая пушка" не применялась на протесте в Белграде

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Акустические установки "звуковые пушки" не применялись на протесте в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Kurir.

Как отметил сербский лидер, представители ФСБ России приняли участие в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на протестах 15 марта.

"Можно сделать категорический вывод, что акустическое устройство излучающего типа, а теперь и все перечисленное, принадлежащее полицейским органам Сербии, во время акции протеста не использовалось", – сказал Вучич по результатам отчета.

Он также уточнил, что российские специалисты провели исследование в нескольких направлениях.

Массовые протесты против руководства страны прошли в Белграде после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в ноябре прошлого года.

Некоторые оппозиционные СМИ разместили кадры с толпой, которая начала разбегаться на две стороны улицы. Как утверждали журналисты, это было связано с применением властями ультразвуковой установки. Однако МВД опровергло данную информацию.