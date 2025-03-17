Сербия готова подключить РФ и США к расследованию по "звуковой пушке" на митинге

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Правительство Сербии готово подключить спецслужбы РФ и США к расследованию предполагаемого применения "звуковой пушки" в отношении участников протеста, прошедшего 15 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

"Приказа о применении дубинок не было. Никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было. Я думаю, сербская полиция научила нас, как контролировать скопление большого количества людей, не применяя силу", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, как отметил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, ЕК ожидает от Сербии проведения расследования. Политик указал, что оно должно быть надежным.

Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в ноябре прошлого года, в результате чего погибли 15 человек.

В субботу, 15 марта, в Белграде прошли митинги против руководства страны. По данным сербского МВД, число участников превысило 100 тысяч.

После протестов некоторые оппозиционные СМИ разместили кадры с толпой, которая начала разбегаться на две стороны улицы. Как утверждают журналисты, это было связано с применением властями ультразвуковой установки. Однако МВД опровергло данную информацию, добавив, что такие устройства не использовали на митингах.

Между тем сербский президент Александр Вучич сообщил, что в результате протестов студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек. Кроме того, 22 человека были задержаны правоохранителями.

