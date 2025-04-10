Президент Азербайджана Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытке государственного переворота в республике. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на местное агентство АРА.

Азербайджанские спецслужбы нашли квартиры, где хранились коктейли Молотова, а также инструкции по совершению атак на правительственные здания и представителей правоохранительных органов. Глава республики обвинил в попытке государственного переворота организацию из США "Национальный демократический институт".

Также Алиев рассказал о попытках организации "оранжевой революции" в столице Азербайджана в 2005 году. По его словам, ответственность за это лежит на Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота в стране на финальном этапе подготовки и реализации этих планов.

Правоохранители выявили и предотвратили факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов, за которыми должны были последовать массовые акции протеста и беспорядки.

Все участники группы, которая планировала осуществить задуманное, были установлены и задержаны, указали в ведомстве. Причем один из них находился за пределами Киргизии, предположительно, в ОАЭ.