В Киргизии пресекли попытку государственного переворота

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Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота в стране на финальном этапе подготовки и реализации этих планов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители выявили и предотвратили факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов, за которыми должны были последовать массовые акции протеста и беспорядки.

"Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота", – говорится в сообщении.

Все участники группы, которая планировала осуществить задуманное, были установлены и задержаны, указали в ведомстве. Причем один из них находился за пределами Киргизии, предположительно, в ОАЭ.

"Указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане", – рассказали в ГКНБ.

В ведомстве полагают, что видео должно было вызвать у людей чувство любви к родине и спровоцировать "неорганизованную молодежь". После этого в дело должны были вступить специально обученные боевые группы, вооруженные огнестрельным оружием. Целью последних стала бы провокация драк и беспорядков в местах работы и проживания иностранцев.

Более того, по версии правоохранителей, события должны были повторить погромы, произошедшие в мае 2024 года в Бишкеке. Тогда нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии.

"Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками", – добавили в пресс-службе.

Действия были направлены на дискредитацию властей страны и вызов недовольства среди населения. Это создало бы условия для масштабных протестных акций, которые финансируются так называемой оппозицией, отметили в ведомстве.

Причем, согласно информации спецслужб, общая организация провокаций осуществлялась дистанционно, из-за рубежа. В настоящее же время ГКНБ активно работает над поимкой организаторов, однако имена и фамилии уже задержанных не разглашаются в интересах следствия.

Еще одна попытка насильственного захвата власти в Киргизии была предотвращена в июле 2024 года. Мятежники планировали устроить массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, а затем свергнуть администрацию.

Тогда киргизские силовики изъяли около 50 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, у планировавшей захват власти группировки были обнаружены 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, 2 дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества и экстремистская литература.