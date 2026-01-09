Трамп заявил о разгрузке нефти с захваченного американцами танкера Marinera

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что с захваченного Штатами танкера Marinera уже разгружают нефть.

Глава Белого дома отметил, что решение о задержании судна не было для него сложным. При этом он не стал рассказывать, обсуждал ли с Владимиром Путиным произошедшее.

7 января американские военные совместно с береговой охраной США задержали нефтяной танкер Marinera, который в тот момент курсировал в водах Северной Атлантики под российским флагом. По данным СМИ, судно преследовалось 2 недели, в том числе авиацией Великобритании, Ирландии и Франции.

Европейское командование американских Вооруженных сил (ВС) объяснило, что танкер был задержан на основании ордера федерального суда США за нарушение санкционного режима. В Белом доме добавили, что судно якобы не принадлежало никакой конкретной стране, но являлось частью теневого флота Венесуэлы, перевозя нефть.

Минтранс России назвал незаконным захват судна. В ведомстве напомнили, что еще 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под флагом России. Кроме того в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прописано, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не может применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

В свою очередь, в МИД РФ потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

