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13 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

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Андрей Сулейманов, который облил двух случайных прохожих кислотой в подмосковном Монине, признан невменяемым. Пострадавшие девушки требуют через суд компенсацию с его родственников.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверьми. Мать Сулейманова Светлана заявляла о том, что якобы не знала о психических проблемах сына, поэтому не должна платить компенсации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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