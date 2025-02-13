"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

Андрей Сулейманов, который облил двух случайных прохожих кислотой в подмосковном Монине, признан невменяемым. Пострадавшие девушки требуют через суд компенсацию с его родственников.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверьми. Мать Сулейманова Светлана заявляла о том, что якобы не знала о психических проблемах сына, поэтому не должна платить компенсации.

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