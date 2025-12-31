Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 10:00

Регионы

Новости регионов: дороги в якутском поселке Тикси превратились в снежные тоннели

Новости регионов: дороги в якутском поселке Тикси превратились в снежные тоннели

Праздничный поезд Деда Мороза сделает остановку в Иваново

В Амурской области появился снежный танк Т-34

Камчатку завалило снегом в последний день года

Жители села Уэлен на Чукотке первыми в России встретят Новый год

Новости регионов: жители трех городов Подмосковья остались без света из-за аварии

Новости регионов: новогоднюю световую фигуру повредили в центре Арзамаса

Очередь выстроилась к подъемнику на Красной Поляне

Метель накрыла Крым и Сочи

Новости регионов: в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного циклона

В поселке Тикси в Якутии дороги превратились в снежные тоннели. Местные жители вынуждены пробивать себе путь сквозь сугробы высотой более двух метров. Все это происходит на фоне сильных морозов, достигающих 50 градусов, и метелей.

В Краснодарском крае город Кропоткин оказался парализован обильным снегопадом. Огромные сугробы перекрыли движение на центральных улицах, создав многокилометровые пробки. Коммунальные службы ведут борьбу со снежными заносами, но прогнозы остаются неблагоприятными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыгородвидеоЕгор Бедуля

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика