31 декабря 2025, 10:00Регионы
Новости регионов: дороги в якутском поселке Тикси превратились в снежные тоннели
В поселке Тикси в Якутии дороги превратились в снежные тоннели. Местные жители вынуждены пробивать себе путь сквозь сугробы высотой более двух метров. Все это происходит на фоне сильных морозов, достигающих 50 градусов, и метелей.
В Краснодарском крае город Кропоткин оказался парализован обильным снегопадом. Огромные сугробы перекрыли движение на центральных улицах, создав многокилометровые пробки. Коммунальные службы ведут борьбу со снежными заносами, но прогнозы остаются неблагоприятными.
