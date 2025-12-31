Новости регионов: дороги в якутском поселке Тикси превратились в снежные тоннели

В поселке Тикси в Якутии дороги превратились в снежные тоннели. Местные жители вынуждены пробивать себе путь сквозь сугробы высотой более двух метров. Все это происходит на фоне сильных морозов, достигающих 50 градусов, и метелей.

В Краснодарском крае город Кропоткин оказался парализован обильным снегопадом. Огромные сугробы перекрыли движение на центральных улицах, создав многокилометровые пробки. Коммунальные службы ведут борьбу со снежными заносами, но прогнозы остаются неблагоприятными.

