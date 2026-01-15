Форма поиска по сайту

15 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

В парке "Земля прайда" рассказали о состоянии львицы, изъятой у блогера в Москве

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Третьяковская галерея опровергла повреждение картины Карла Брюллова

Пожар в здании учебного центра МВД в Сыктывкаре ликвидирован

В Третьяковской галерее рассказали, что произошло с посетителем у картины Брюллова

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины Брюллова

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Посетитель Третьяковской галереи поцарапал картину

Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами

Авария со школьным автобусом произошла в Архангельской области. Сразу три машины столкнулись на трассе Северодвинск – Архангельск. По предварительным данным, виноват водитель Porsche. Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом, после чего иномарка съехала в кювет и загорелась. В это время в автобус въехала еще одна легковушка.

Меру пресечения избрали обвиняемым по делу о гибели младенцев в городской больнице Новокузнецка. Главврача суд отправил под домашний арест до 13 марта. Исполняющему обязанности заведующего отделения реанимации назначили запрет определенных действий.

В Барнауле трактор провалился под замерзшее озеро. Это произошло в местном парке. Коммунальная машина, которая убирала снег с пешеходных дорожек, съехала на лед. Однако такой нагрузки он не выдержал. По словам очевидцев, достать трактор из ледяной воды не могли около четырех часов. В итоге вытаскивать его пришлось с помощью тяжелой техники.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПсудырегионы

