МИД Британии назвал злонамеренными обвинения в шпионаже в России

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Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало лишение аккредитации двух работников посольства в Москве из-за признаков шпионажа в их работе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sky News.

Как заявили в британском внешнеполитическом ведомстве, "это не первый случай, когда Россия выдвигает злонамеренные и необоснованные обвинения".

ФСБ ранее выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов. Он указал, что спецорганы России делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок, в том числе в дипломатическом корпусе.