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Британский МИД отозвал аккредитацию российского дипломата и его супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", – говорится в заявлении МИД Британии.

В ведомстве при этом подчеркнули важность сохранения дипломатических отношений с Россией. Лондон подвел черту под взаимной высылкой дипломатов и призывает Москву поступить так же, добавили в британском МИД.

Ранее ФСБ выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности. Им было предписано покинуть страну в течение двух недель.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов. Он указал, что спецорганы России делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок, в том числе в дипломатическом корпусе.