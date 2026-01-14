Пассажирский поезд врезался в кран на северо-востоке Таиланда

Крушение пассажирского поезда произошло на северо-востоке Таиланда. Состав врезался в упавший на пути строительный кран, который работал на стройке высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В результате столкновения вагоны сошли с рельсов и загорелись. Около 200 человек оказались заблокированы внутри. По данным местных СМИ, число погибших составляет 22 человека, еще 55 получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.