14 января, 08:45

Происшествия

Пассажирский поезд врезался в кран на северо-востоке Таиланда

Конфликт с неаккредитованным инструктором произошел в спорткомплексе в Москве

Грузовик опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

"Московский патруль": столичная полиция провела рейд против псевдобаров

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

"Московский патруль": укравшая 11 млн рублей мошенница задержана в центре столицы

Родители погибших младенцев в Новокузнецке сообщили о ранах на телах детей

Крушение пассажирского поезда произошло на северо-востоке Таиланда. Состав врезался в упавший на пути строительный кран, который работал на стройке высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В результате столкновения вагоны сошли с рельсов и загорелись. Около 200 человек оказались заблокированы внутри. По данным местных СМИ, число погибших составляет 22 человека, еще 55 получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

