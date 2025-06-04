04 июня, 21:45Происшествия
"Московский патруль": мошенник обратился в полицию с заявлением о похищении 1,5 млн руб
В полицию столичного района Вешняки обратился мужчина с заявлением о похищении около 1,5 миллиона рублей. Оперативники задержали двух мужчин, которые отняли у потерпевшего сумку со средствами.
Однако позже выяснилось, что пострадавший является соучастником дистанционного мошенничества. По данным полиции, он в качестве курьера забрал эти же деньги у 53-летнего жителя Москвы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".