"Московский патруль": мошенник обратился в полицию с заявлением о похищении 1,5 млн руб

В полицию столичного района Вешняки обратился мужчина с заявлением о похищении около 1,5 миллиона рублей. Оперативники задержали двух мужчин, которые отняли у потерпевшего сумку со средствами.

Однако позже выяснилось, что пострадавший является соучастником дистанционного мошенничества. По данным полиции, он в качестве курьера забрал эти же деньги у 53-летнего жителя Москвы.

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