В ООН заявили, что 2023–2025 годы стали самыми теплыми в истории наблюдений

Фото: 123RF.com/fanfo

Прошедшие 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми теплыми в 176-летней истории наблюдений. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН.

"Последние 3 года <...> являются самыми теплыми годами во всех 8 наборах данных", – указано в документе.

Речь идет о независимых глобальных температурных баз данных, которые разработали ведущие международные научные институты и метеорологические службы. Среди них:



Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA);

метеорологические службы Великобритании и Университета Восточной Англии;

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

По информации ВМО, средняя температура за 2023–2025 годы была на 1,48 градуса Цельсия выше, чем в период с 1850 по 1900 год. Согласно подсчетам организации, последние 11 лет – с 2015-го по 2025-й – стали "самыми теплыми годами по всех восьми наборах данных".

В заявлении уточняется, что прошлый год стал 2-м самым теплым в истории наблюдений только в 2 базах данных, а в остальных 6 он оказался 3-м.

Ранее европейская служба по изменению климата "Коперник" подтвердила, что 2025-й оказался на 3-й строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура у поверхности земли составила 14,97 градуса, что немного прохладней 2023-го и на 0,13 градуса прохладней 2024-го.