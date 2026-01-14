Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 18:33

Экология

В ООН заявили, что 2023–2025 годы стали самыми теплыми в истории наблюдений

Фото: 123RF.com/fanfo

Прошедшие 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми теплыми в 176-летней истории наблюдений. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН.

"Последние 3 года <...> являются самыми теплыми годами во всех 8 наборах данных", – указано в документе.

Речь идет о независимых глобальных температурных баз данных, которые разработали ведущие международные научные институты и метеорологические службы. Среди них:

  • Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA);
  • метеорологические службы Великобритании и Университета Восточной Англии;
  • Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

По информации ВМО, средняя температура за 2023–2025 годы была на 1,48 градуса Цельсия выше, чем в период с 1850 по 1900 год. Согласно подсчетам организации, последние 11 лет – с 2015-го по 2025-й – стали "самыми теплыми годами по всех восьми наборах данных".

В заявлении уточняется, что прошлый год стал 2-м самым теплым в истории наблюдений только в 2 базах данных, а в остальных 6 он оказался 3-м.

Ранее европейская служба по изменению климата "Коперник" подтвердила, что 2025-й оказался на 3-й строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура у поверхности земли составила 14,97 градуса, что немного прохладней 2023-го и на 0,13 градуса прохладней 2024-го.

2025 год в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений

Читайте также


экологияпогода

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика