20 января, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

Несмотря на официальный запрет и предупреждения спасателей, некоторые москвичи продолжают выходить на лед водоемов для прогулок и экстремальных развлечений.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно проводят рейды, разъясняя горожанам опасность такого поведения и раздавая памятки по безопасности.

Нарушителям грозят штрафы до 2,5 тысяч рублей, но главная цель рейдов – предотвратить возможные происшествия и сохранить жизни.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоВлада Егорова

