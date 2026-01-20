"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

Несмотря на официальный запрет и предупреждения спасателей, некоторые москвичи продолжают выходить на лед водоемов для прогулок и экстремальных развлечений.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно проводят рейды, разъясняя горожанам опасность такого поведения и раздавая памятки по безопасности.

Нарушителям грозят штрафы до 2,5 тысяч рублей, но главная цель рейдов – предотвратить возможные происшествия и сохранить жизни.

Подробнее – в программе "Московский патруль".