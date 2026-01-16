Столичных родителей могут начать штрафовать за катание детей на тюбингах в опасных местах. Причиной стал рост травм за праздничные каникулы.

Только в Подмосковье почти 20 ребят попали в больницы с сотрясениями, переломами и ушибами после спусков с необорудованных склонов. Власти предлагают привлекать взрослых к ответственности, если они сами подводят детей к риску.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.