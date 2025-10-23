Фото: РИА Новости

Военкор Иван Зуев посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ был подписан президентом, сообщает РИА Новости с церемонии прощания с журналистом, которая проходит в Тюмени.

Как заявила ведущая траурного мероприятия, вручать награду будут отдельно.

Владимир Путин, глава Минобороны Андрей Белоусов и председатель правительства Михаил Мишустин направили на прощание с военкором венки.

Зуев погиб 16 октября в Запорожской области при ударе украинского БПЛА по съемочной группе МИА "Россия сегодня". Тогда он выполнял журналистское задание. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич, который не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство, а также о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Следователи принимают меры для того, чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к этому преступлению из числа представителей вооруженных формирований Украины.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" выразил искренние соболезнования родственникам Зуева и пожелал выздоровления Войткевичу. Глава Запорожской области Евгений Балицкий добавил, что военкоры работали в регионе с 2022 года. В свою очередь, Минцифры пообещало оказать всю необходимую помощь семье погибшего и близким пострадавшего.