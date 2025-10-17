Военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области при выполнении журналистского задания, похоронят на родине в Тюмени. Об этом сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, в агентстве корреспондент работал на протяжении трех лет, за которые показал себя опытным человеком.

"Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора", – добавил Киселев.

Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника по съемочной группе МИА "Россия сегодня" 16 октября. Тяжелые ранения также получил военкор Юрий Войткевич, работавший в РИА Новости на протяжении долгого времени и не раз освещавший вооруженные конфликты в горячих точках.

Профессионализм Зуева был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

По факту атаки на съемочную группу было возбуждено уголовное дело. Происшествие подпадает под статьи об убийстве и покушении на убийство, а также о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.