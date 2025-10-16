Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

По информации агентства, он скончался в результате удара украинского беспилотника.

Зуев несколько лет работал в данном СМИ, а его профессионализм был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

Кроме того, тяжелые ранения получил военный корреспондент Юрий Войткевич, который также много лет работал в РИА Новости и не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" принес соболезнования родным и близким Зуева, а также пожелал выздоровления Войткевичу.

Соболезнования также выразил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что военкоры работали в регионе с 2022 года, и назвал их самоотверженными и патриотичными людьми.