Минцифры РФ окажет необходимую помощь семьям военкоров Зуева и Войткевича

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минцифры РФ окажет всю необходимую помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и получившего тяжелые ранения военкора Юрия Войткевича. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в официальном телеграм-канале ведомства.

Шадаев подчеркнул, что Зуев и Войткевич отважно выполняли свой журналистский долг, а "их смелость и профессионализм должны быть примером".

"От имени всего министерства выражаю соболезнования семье Ивана и желаю скорейшего выздоровления Юрию. Мы готовы оказать необходимую помощь", – написал министр.

Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Он скончался в результате удара украинского дрона.

Тогда же тяжелые ранения получил военный корреспондент Юрий Войткевич. По информации генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в данный момент ему проводят операцию, после чего он будет перевезен в Москву.