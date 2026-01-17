17 января, 10:00Происшествия
27 человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках в новогодние праздники
27 человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках и санках в новогодние праздники. Врачи заявляют, что тюбинг на сегодняшний день является одним из самых травмоопасных видов зимнего отдыха.
Большинство травм люди получают по двум причинам: неровности трассы или препятствия на пути. Одна из самых частых жалоб, с которыми пострадавшие обращаются к медикам, – повреждения позвоночника.
