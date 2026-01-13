13 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе
Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, на Измайловском шоссе.
Полицейские остановили машину такси и приступили к проверке транспортного средства, однако их внимание привлекло нервозное поведение пассажира. В результате досмотра у мужчины были обнаружены свертки с веществом, предположительно являющимся мефедроном.
По словам задержанного, он намеревался разместить эти свертки в тайниках. Подробнее – в программе "Московский патруль".