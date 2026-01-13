Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

"Московский патруль": укравшая 11 млн рублей мошенница задержана в центре столицы

Родители погибших младенцев в Новокузнецке сообщили о ранах на телах детей

Гибель младенцев из роддома в Новокузнецке объясняют инфекциями

Представители столичного горнолыжного комплекса "Кант" объяснили причины конфликта

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме в Новокузнецке

Конфликт между сноубордистом и охраной произошел в московском горнолыжном комплексе

Врачи из Москвы проведут проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Следователи начали допрос сотрудников роддома в Новокузнецке, где скончались младенцы

Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, на Измайловском шоссе.

Полицейские остановили машину такси и приступили к проверке транспортного средства, однако их внимание привлекло нервозное поведение пассажира. В результате досмотра у мужчины были обнаружены свертки с веществом, предположительно являющимся мефедроном.

По словам задержанного, он намеревался разместить эти свертки в тайниках. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика