"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, на Измайловском шоссе.

Полицейские остановили машину такси и приступили к проверке транспортного средства, однако их внимание привлекло нервозное поведение пассажира. В результате досмотра у мужчины были обнаружены свертки с веществом, предположительно являющимся мефедроном.

По словам задержанного, он намеревался разместить эти свертки в тайниках. Подробнее – в программе "Московский патруль".