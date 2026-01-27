МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми рабочими чатами

МВД предупредило о новых схемах мошенничества. Злоумышленники стали создавать фейковые рабочие чаты, куда добавляют одного реального сотрудника и несколько чат-ботов. В чате используются настоящие фото и имена коллег, а боты имитируют обсуждение рабочих процессов.

Затем ставится срочная служебная задача, например, передать код подтверждения для "оцифровки архива". Чат-боты якобы выполняют требование, создавая у жертвы ощущение нормальной работы. В итоге человек передает код, который открывает доступ к его личным данным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.