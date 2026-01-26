Форма поиска по сайту

26 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": установлена личность водителя, который чуть не сбил пенсионерку

"Московский патруль": установлена личность водителя, который чуть не сбил пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя "Газели", который чуть не сбил пенсионерку. Сделать это удалось в ходе мониторинга Сети.

Инспекторы обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором видно, как водитель автомобиля не предоставил пешеходу возможность закончить пересечение проезжей части. Мужчину доставили в отдел. Ему выписан административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествияДТПвидеоАлександр Астахов

