"Московский патруль": установлена личность водителя, который чуть не сбил пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя "Газели", который чуть не сбил пенсионерку. Сделать это удалось в ходе мониторинга Сети.

Инспекторы обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором видно, как водитель автомобиля не предоставил пешеходу возможность закончить пересечение проезжей части. Мужчину доставили в отдел. Ему выписан административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

