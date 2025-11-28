Перед судом предстанет москвичка, которая наняла знакомого для убийства мужа

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Перед судом предстанет женщина, которая наняла знакомого для убийства супруга, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, обвиняемая вступила в конфликт с мужем во время бракоразводного процесса и раздела имущества. Она не хотела делить с ним совместно нажитое, поэтому обратилась к знакомому, которого попросила собрать информацию о мужчине, чтобы расправиться с ним.

Женщина также рассказала о здоровье супруга и имеющихся у него заболеваниях. Злоумышленница хотела, чтобы ее мужа отравили, при этом воздействие яда в организме не должно быть обнаружено. Это было необходимо для того, чтобы преступные действия выглядели как естественная смерть, а именно – остановка сердца вследствие имеющихся заболеваний.

Однако знакомый обратился к правоохранителям. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, под контролем полицейских он получил аванс в размере 1 миллиона рублей.

Спустя некоторое время он сообщил женщине, что выполнил заказ и показал фото тела якобы умершего мужчины, находящегося в помещении морга. В результате злоумышленница была задержана, когда передавала оставшиеся деньги в размере 4 миллионов рублей.

69-летней женщине предъявили обвинение по статье "Организация приготовления к совершению убийства, из корыстных побуждений, по найму". Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Западного административного округа, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая в это время содержится под стражей.

Женщину задержали 11 февраля. Было установлено, что она "заказала" супруга 25 декабря 2024 года.

Позже Следственный комитет предъявил злоумышленнице обвинение. По месту ее проживания был проведен обыск, кроме того, обвиняемую допросили, однако она отказалась от дачи показаний. 12 февраля ее арестовали по ходатайству следствия.

