Догхантеры устроили охоту на собак на западе Москвы

На западе Москвы в одном из жилых комплексов произошла серия отравлений домашних собак. За сутки от неизвестного яда погибли семь питомцев, еще один пес по кличке Тор чудом выжил, впав в кому и пройдя через долгую реабилитацию.

Жители написали заявления в полицию, где уже возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Виновным грозит реальный срок лишения свободы.

Ветеринары советуют владельцам выгуливать собак в намордниках, не подпускать к незнакомым предметам и немедленно обращаться в клинику при первых признаках отравления.

