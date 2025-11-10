Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

Сергей Собянин поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Собянин: каждый третий ученик Москвы участвует во Всероссийской олимпиаде школьников

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

В День сотрудника органов внутренних дел в Москве открылись новые здания отделов полиции в районах Южнопортовый и Северный. Как отметил Сергей Собянин, в рамках программы "Безопасный город" уже реконструировано или построено более 100 районных отделов полиции

В новом здании оборудованы комната психологической разгрузки, стрелковый и лазерный тиры, а также залы для борьбы и физической подготовки. Одновременно после реконструкции открылся Музей московской полиции на Сретенке с новой интерактивной экспозицией и школой юного полицейского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыбезопасностьгородвидеоДарья КрамароваАлена Суббота

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика