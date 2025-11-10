Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

В День сотрудника органов внутренних дел в Москве открылись новые здания отделов полиции в районах Южнопортовый и Северный. Как отметил Сергей Собянин, в рамках программы "Безопасный город" уже реконструировано или построено более 100 районных отделов полиции

В новом здании оборудованы комната психологической разгрузки, стрелковый и лазерный тиры, а также залы для борьбы и физической подготовки. Одновременно после реконструкции открылся Музей московской полиции на Сретенке с новой интерактивной экспозицией и школой юного полицейского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.