Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах. Они звонят жертвам якобы из товарищества собственников жилья или управляющих компаний и спрашивают, все ли в порядке с уборкой территории.

Потом мошенники говорят, что каждому жителю будет отправлен специальный контрольный код, который необходимо продиктовать оператору. Если человек называет эти цифры, дальше все идет по схеме с мнимыми сотрудниками спецслужб, угрозами и советами перевести деньги на безопасные счета.

