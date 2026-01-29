Форма поиска по сайту

29 января, 07:15

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах

"Московский патруль": в МВД предупредили о новой схеме мошенников с дипфейками

Нотариусы напомнили правила безопасности при покупке дорогого имущества

В России хотят ввести подтверждение банковских операций через мессенджер МАХ

Мошенники в России придумали схему с неоплаченными штрафами ГИБДД

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

Четырехэтажное здание для сотрудников полиции открыли в Щербинке

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми рабочими чатами

ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" в Москве 27 января

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах. Они звонят жертвам якобы из товарищества собственников жилья или управляющих компаний и спрашивают, все ли в порядке с уборкой территории.

Потом мошенники говорят, что каждому жителю будет отправлен специальный контрольный код, который необходимо продиктовать оператору. Если человек называет эти цифры, дальше все идет по схеме с мнимыми сотрудниками спецслужб, угрозами и советами перевести деньги на безопасные счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

