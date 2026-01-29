29 января, 07:15Безопасность
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах. Они звонят жертвам якобы из товарищества собственников жилья или управляющих компаний и спрашивают, все ли в порядке с уборкой территории.
Потом мошенники говорят, что каждому жителю будет отправлен специальный контрольный код, который необходимо продиктовать оператору. Если человек называет эти цифры, дальше все идет по схеме с мнимыми сотрудниками спецслужб, угрозами и советами перевести деньги на безопасные счета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.