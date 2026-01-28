"Московский патруль": в МВД предупредили о новой схеме мошенников с дипфейками

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о мошеннической схеме, при которой злоумышленники под видом коллекторов вымогают деньги. Для этого они используют телефонные звонки и рассылку СМС-сообщений.

Мошенники угрожают распространением созданной нейросетями порнографии. Адвокат Игорь Ким рассказал, что таким злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

