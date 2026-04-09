"Московский патруль": служебные собаки помогают бойцам Росгвардии находить взрывчатку

В распоряжении бойцов ОМОН "Авангард" столичной Росгвардии есть надежные помощники – служебные собаки. В учебном центре кинологи показали, как четвероногие саперы готовятся к поиску взрывчатых веществ.

Одна из них – собака по кличке Блэйк, которая даже во время тренировок серьезна и сосредоточена. Для подобных собак созданы специальные кинологические тесты, где они учатся определять взрывчатку, даже если их пытаются сбить резкими запахами.

