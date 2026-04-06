Москвичей предупредили о новых схемах обмана в преддверии сезона отпусков

Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о новых схемах обмана в преддверии сезона отпусков. Злоумышленники создают фишинговые сайты по продаже туристических путевок и сдаче жилья в аренду. Мошенники направляют сообщения с выгодными предложениями об авиабилетах со взломанных аккаунтов друзей и родственников.

Специалисты советуют проверять сайты, на которые переходит пользователь. В адресной строке обязательно должен быть протокол защищенного соединения. Эксперты рекомендуют бронировать жилье только через крупные агрегаторы и не переводить предоплату на карты физических лиц. Если цена сильно ниже рыночной и требуется предоплата на карту физлица, скорее всего, это фирма-однодневка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.