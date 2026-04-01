"Новости дня": мошенники начали рассылать уведомления о социальных выплатах к Пасхе

Интернет-мошенники начали рассылать уведомления о социальных выплатах к Пасхе. Расчет делается на людей старшего возраста, верующих и социально незащищенных граждан.

Им приходят сообщения, что правительство якобы выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол к Пасхе, и предлагают перейти по ссылке. Переход по сомнительной ссылке почти всегда ведет к потере денег или личных данных.

