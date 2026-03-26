Роботы-доставщики могут заменить курьеров в Москве

В Москве курьеров могут заменить роботы. Первые такие мобильные комплексы показали в МВД на Петровке, 38. Инженеры сейчас работают над тем, чтобы машины были максимально безопасными для людей. Роботы будут передвигаться со скоростью обычного пешехода, до 5 километров в час.

С помощью такой техники предполагается сократить количество электровелосипедов, которые ежедневно выезжают на дороги города под управлением курьеров. В 2025 году, по данным министерства внутренних дел, в столице произошло 629 ДТП с участием этих средств индивидуальной мобильности.

