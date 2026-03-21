Собянин сообщил о планах благоустройства в Нагатино-Садовниках

Для студентов Президентской академии в Нагатино-Садовниках обустроят спорткластер, а также удобный пешеходный маршрут до корпуса. Об этом Сергей Собянин написал в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте устаревшей спортивной зоны появится крытый павильон с панорамным остеклением. В нем расположатся корт для сквоша, два трансформируемых тренажерных зала, а также раздевалки и душевые.

