Сергей Собянин рассказал о трех проектах КРТ в Москве

В столице будут реализованы еще три проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил Сергей Собянин. Всего на выделенных участках планируется построить свыше 180 квадратных метров недвижимости, включая жилье, а также объекты производственного и общественно-делового назначения.

Первый участок расположен в районе Очаково-Матвеевское – там возведут жилой квартал с детским садом и школой. Другая территория находится в Молжаниновском районе – большую ее часть займет промышленный комплекс. Третья территория расположена в районе Орехово-Борисово Северное. На ее месте появится жилой комплекс для реализации программы реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

