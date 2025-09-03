Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве регионов

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве регионов на ближайшие пять лет, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Друзья познаются в беде. Москвичи очень трепетно откликнулись на трагедию, произошедшую в Курской области, и оказали ее жителям всемерную поддержку. Помощь со стороны горожан и правительства Москвы продолжается и в настоящее время", – отметил Собянин в ходе своего выступления.

Хинштейн в ответ поблагодарил за всеобъемлющий характер помощи со стороны Москвы и добавил, что эти договоренности станут важным шагом в развитии сотрудничества двух регионов.

Соглашение развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2015 году, и предусматривает укрепление связей во многих сферах, таких как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги и другие.

Курская область является торгово-экономическим партнером Москвы. Предприятия региона регулярно принимают участие в выполнении столичного госзаказа, а в 2022–2025 годах было заключено более 2,6 тысячи контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей.

Вместе с тем жителям Курской области помогают московские некоммерческие организации. С 2022 года "Центр поддержки многодетных семей "Мельница" объединяет москвичей из района Бирюлево Восточное для поддержки участников спецоперации и граждан, живущих на новых и приграничных территориях.

Для людей, вынужденно переселившихся в Курскую и Белгородскую области, они приносили продукты питания, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены и другие полезные в быту вещи.

